Le aperture in Spagna - "Né Copa, né Liga, né Champions"

Di seguito le aperture spagnole di oggi giovedì 12 marzo 2020.

Mundo Deportivo

"Locura!"

Riferimento all'incredibile rimonta dell'Atlético Madrid ad Anfield. La squadra di Diego Simeone elimina i campioni d'Europa dalla Champions League.

"Il Coronavirus paralizza tutto"

Taglio alto dedicato anche a Daniele Rugani, che ha contratto il COVID-19. E in Spagna si valuta di sospendere il campionato.

Sport

"Né Copa, né Liga, né Champions"

La Federazione rinvia la finale di Copa del Rey e spera che la partita si possa disputare a maggio. La Federcalcio spagnola, la Liga e l'Assocalciatori si riuniscono oggi per ufficializzare lo stop di due settimane nelle prime due divisioni. Barcellona-Napoli verso la sospensione mentr la Roma non ha avuto il permesso per volare a Siviglia.

As

"Gloria Atleti ad Anfield"

Un Oblak incommensurabile ha tenuto la squadra in piedi contro un Liverpool che non si è mai arreso.

Marca

"Eroico!!!"

L'Atlético resiste, rimonta e ribalta i campioni d'Europa. Doppietta di Llorente e gol di Morata ai supplementari. Oblak gigantesco, disinnesca l'assedio di un incredibile Liverpool.

Super Deporte

"Senza tifosi non c'è Liga"

Il Coronavirus rinvia le competizioni in tutti gli sport e minaccia il calcio d'élite.