Le aperture in Spagna - Neymar rivuole il Barca. Che vuole Lautaro

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 21 marzo 2020:

AS

"Angelo caduto"

I 40 anni di Ronaldinho con una copertina che, difficilmente, potrà fargli piacere. "Angelo caduto" è il titolo scelto da AS per il compleanno del Gaucho, attualmente in carcere in Paraguay. Il tutto ricordando che l'ex Barcellona e PSG, giusto 5 anni fa, possedeva una fortuna di 83 milioni.

Mundo Deportivo

"Rapport Lautaro".

Il quotidiano spagnolo pubblica un reportage sul Barcellona che, da tempo, vorrebbe tesserare Lautaro Martinez. I blaugrana, però, si sarebbero fatti sfuggire l'argentino già in due occasioni, prima stimando troppi i 25 milioni spesi dall'Inter e poi ricevendo un 'no' in seguito alla cessione nerazzurra di Icardi.

Sport

"Neymar dice di nuovo sì"

Il fantasista del Paris Saint Germain vuole ritornare in Spagna. E vuole farlo nella stessa squadra di prima, il Barcellona. Al punto che, secondo il giornale iberico, l'entourage del brasiliano ha già annunciato ai blaugrana il desiderio di tornare al Barca nell'estate che verrà.

Marca

"Sarà necessaria una mini-preparazione"

Una stagione nella stagione. Una Liga che vuole ripartire ma che, quando sarà, difficilmente potrà riprendere come se nulla fosse il campionato. E così Marca pone in prima pagina il pensiero dei tecnici dei club spagnoli, convinti che prima della ripresa serviranno due settimane di preparazione. Un mini-ritiro, insomma, per riprendere la condizione fisica.