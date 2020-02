Le aperture in Spagna - Panico Real Madrid, il Barça può dare il colpo decisivo

vedi letture

Di seguito le aperture spagnole di oggi venerdì 28 febbraio 2020:

AS

"Non ci fidiamo, è il Madrid"

Evidenziate le parole di Gabriel Jesus, che nonostante il successo del Manchester City per 2-1 al Bernabeu tiene la guardia alta.

Marca

"Al Clasico senza rete"

Il Real Madrid si gioca la stagione domenica. Dopo il ko in Champions è già ultima spiaggia. Vincere è il primo passo per tentare la rimonta a Manchester. Il Barça cerca la quinta vittoria consecutiva in Liga al Bernabeu.

Mundo Deportivo

"Panico blanco"

Il Real Madrid teme che il Barça ponga già fine alla stagione degli uomini di Zidane. 8 degli ultimi 11 Clasicos in Liga al Bernabeu sono stati vinti dagli azulgrana

Sport

"Panico nella casa blanca"

Il Real Madrid teme che il Barça dia il colpo finale nel Clasico al Bernabeu. Il ko europeo e un febbraio tragico mette Zidane alle corde.