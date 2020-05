Le aperture in Spagna - Pjanic dice sì al Barcellona. Jovic si rompe un piede in casa

Di seguito le aperture spagnole di oggi, sabato 9 maggio 2020:

Mundo Deportivo

"Pjanic, si"

Il centrocampista bosniaco della Juventus avrebbe dato l'ok al trasferimento al Barcellona, ma il buon fine dell'operazione è legato all'inserimento di una contropartita nell'operazione.

56 giorni dopo l'ultima volta, il Barcellona torna ad allenarsi. Il primo gruppo ha ripreso con una seduta individuale di un'ora e mezza con scatti e corsa continua.

Sport

"Torna Messi e torna il calcio"

Il Barcellona ha ripreso ieri gli allenamenti, con l'asso argentino che lavora per recuperare la forma fisica, mentre Luis Suarez dimostra di essere già in ottima forma. Tante le misure sanitarie messe in atto dal club blaugrana per la ripresa, come richiesto dal protocollo.

Il Barça nel frattempo si avvicina a Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, con il bosniaco che ha dato il suo benestare all'operazione. Il Real Madrid invece si defila dalla corsa a Paul Pogba.

AS

"Lodi positivo e Jovic negativo"

Gioco di parole, con l'attaccante dell'Atletico Madrid Lodi che ieri è risultato positivo al test per il Covid-19 ed ora dovrà osservare la quarantena di 14 giorni prima di poter tornare ad allenarsi. Mentre l'attaccante del Real Madrid Jovic dovrà aspettare quasi tre mesi per tornare in campo: si è rotto un piede in casa mentre faceva allenamento.

Marca

"Jovic si rompe un piede... in casa!"

Titolo per l'esterno del Real Madrid che durante una sessione di allenamento casalingo ha riportato una frattura al piede che lo terrà lontano dai campi da gioco per oltre due mesi. Può così dichiararsi conclusa la sua prima, brutta, stagione al Real Madrid.