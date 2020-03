Le aperture in Spagna - "Quarantena" "Collasso" "Barça campione?"

Di seguito le aperture spagnole di oggi venerdì 13 marzo 2020:

As

"Quarantena"

Sospesa la Liga. Le prossime due giornate vengono rinviate almeno per 15 giorni. Il 25 marzo si proporrà un calendario alternativo se la situazione coronavirus sarà in ripresa. Champions e Champions League, in pericolo. La UEFA si riunisce d'ugenza martedì. Per il momento sono state rinviate Manchester City-Real Madrid e Juventus-Lione. Le rose di calcio e basket del Real Madrid, due settimane a casa per la positività di Thompkins. Basket, tennis e Formula 1 si fermano: Eurolega e NBA sospendono le loro competizioni. Miami, Montcarlo e il Godò, influenzati. Cancellato il Gran Prix d'Australia dopo ore grottesche.

Marca

"Ti battiamo!"

Spostate le due prossime giornate di Liga. Champions, Europa League ed Europei, a un passo dalla sospensione. Real Madrid in quarantena per la positività di Thompkins. NBA e Eurolega si fermano. La ATP rinvia i prossimi sei tornei. Il GP d'Australia, cancellato. La positività di Arteta compromette la Premier.

Mundo Deportivo

"Stop totale"

Prima e Seconda Divisione, fermate almeno per due settimane. A breve si annuncerà la sospensione della Champions League. Europei di calcio e Olimpiadi sempre più a rischio. Cadono la NBA, la ATP e la Formula 1. Trey Thompson, infettato: Real Madrid in quarantena e la Eurolega di basket si ferma.

Sport

"Barça campione?"

Chi retrocederebbe? Chi andrebbe in Champions? Ci saranno 22 squadre? E l'Europa League? A seguito della sospensione della Liga, si apre il dibattuto su come finirà il campionato se si decide di cancellarlo. La Federazione, la AFE e LaLiga decidono di fermare per 15 giorni, anche se non scarta l'ipotesi di chiudere già la stagione".

Super Deporte

"Collasso"

Il calcio cade nella pandemia. La Liga sospende le prossime due giornate ma il futuro delle competizioni è incerto. La UEFA rinvia a martedì prossimo la decisione sul futuro delle grandi competizioni, inclusi gli Europei. Valencia, Levante e Villarreal mantengono al momento gli allenamenti ma si blindano per evitare contagi. Il Real Madrid è in quarantena per la positività di Trey Thompkins, giocatore della squadra di basket. Abbassano la saracinesca Eurolega, Eururopei di Basket ed NBA