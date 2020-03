Le aperture in Spagna - Real e Barça danno fiducia ai propri tecnici. Clásico per Sanè

vedi letture

Di seguito le aperture spagnole di oggi venerdì 20 marzo 2020.

AS

"Zidane continuerà, accada quel che accada"

Il Real Madrid ha esaminato con attenzione l'opzione Pochettino. L'ex allenatore del Tottenham piace ma con la crisi dovuta dall'emergenza Coronavirus tutto è cambiato. E adesso potrebbe rimanere Zidane.

Marca

"Chiedo perdono se ho messo in pericolo qualcuno"

Le parole di Jovic, giocatore del Real Madrid che è scappato dall'isolamento doveroso per non lasciare sola la sua fidanzata nel giorno del compleanno di lei. E' andato in Serbia, con il permesso del club, ma finisce per essere denunciato da una pattuglia di polizia. Si è sottomesso al test del coronavirus, una volta arrivato in patria, che ha dato esito negativo.

Mundo Deportivo

"Clalsico per Sanè"

Barcellona e Real Madrid vogliono il giocatore del Manchester City. Su Sanè c'è anche il Bayern di Monaco. Al fantasista tedesco rimane un anno di contratto con la squadra inglese e vorrebbe continuare a giocare la Champions anche il prossimo anno, considerando che il City pè stato squalificato dalle competizioni europee.

Sport

"Setién continuerà"

Il Barcellona ha totale fiducia in Setién e con lui sta analizzando gli obiettivi del prossimo mercato. Il tecnico ha già dato l'ok per pianificare il programma sportivo della prossima stagione con i vari possibili colpi e i giocatori che vorrebbe a sua disposizione.