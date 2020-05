Le aperture in Spagna - Real Madrid, Casemiro ha firmato fino al 2023

Di seguito le aperture spagnole di oggi mercoledì 27 maggio 2020. "Casemiro per un po'" titola Marca, in riferimento al rinnovo del brasiliano fino al 2023. Affare concluso da mesi, ma la politica del club è quella di non rendere di dominio pubblico i rinnovi. Il Real Madrid lo considera imprescindibile. "Golf, golf, gol?" titola As in riferimento a Gareth Bale e alla sua passione, che esercita anche in questo periodo: "I medici sono d'accordo sul fatto che io possa praticarlo. Curry lo faceva nei giorni delle partite". Venendo alla stampa catalana: "Intoccabile Ansu" per Sport mentre il taglio basso si riferisce alle operazioni di mercato con l'Inter, che "Studia l'offerta per Lautaro". "Tassati" è infine il titolo di Mundo Deportivo che parla dei giocatori del Barcellona messi in vendita e a cui è stato fissato un prezzo: 50 milioni per Semedo, 30 per Junior Firpo, 25 per Todibo, 16 per Rafinha, 15 per Vidal, dagli 8 ai 15 per Wague.