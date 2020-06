Le aperture in Spagna - Real Madrid leader della Liga. Barcellona secondo a -2

Le aperture spagnole di oggi, lunedì 29 giugno 2020.

as

“Tacco del leader”

Ieri sera il Real Madrid ha battuto 0-1 l’Espanyol grazie ad un colpo di genio di Benzema che con un assist di tacco ha liberato al gol decisivo di Casemiro. I blancos adesso sono a +2 dal Barcellona.

Marca

“Un genio comanda in Liga”

Una giocata di tacco di Karim Benzema manda il Real Madrid primo in classifica. Blancos vincono 0-1 grazie ad un gol di Casemiro e volano in solitaria primi in classifica.

Sport

“Preso, venduto!”

Pjanic sarà un giocatore del Barcellona, mentre Arthur ha già fatto le visite mediche con la Juventus. Il nuovo Xavi sarà un giocatore bianconero con il bosniaco che invece farà il percorso inverso. Presto lo scambio sarà ufficiale.

Mundo Deportivo

“No se rinden”

L’appello di uno dei veterani del Barcellona dopo il pareggio rimediato nell’ultima giornata della Liga. Adesso i blaugrana sono secondi a -2 dal Real. Pique sprona la squadra: “Siamo il Barcellona, ancora niente è compromesso”.