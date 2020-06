Le aperture in Spagna - Real Madrid leader della Liga ma tra le polemiche

Le aperture spagnole di oggi, lunedì 22 giugno.

as

“Nuovo leader, nuova polemica”

Vittoria del Real Madrid in trasferta contro la Real Sociedad grazie ai gol di Benzema e Sergio Ramos. Non sono mancate le polemiche per un gol regolare annullato alla squadra di casa.

Marca

“Leader”

In riferimento a Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid porta alla vittoria i suoi nella trasferta difficile sul campo della Real Sociedad. La squadra di Zidane è prima in classifica e il difensore spagnolo con la rete di ieri sera ha superato il record di Koeman.

Mundo Deportivo

“Made in Madrid”

Il Real Madrid torna primo in classifica. Nella gara vinta contro la Real Sociedad ci sono stati tre episodi discutibili in cui il Var non è intervenuto a discapito della Real Sociedad. La Liga torna ma tra le polemiche.

Sport

“Leader del Var”

Titolo polemico del giornale spagnolo che analizza la vittoria dei blancos ieri sera. Il Real vince grazie ad un rigore dubbio. Sul gol di Benzema c’è un possibile fallo di mano del francese non segnalato, e infine un gol regolare annullato alla Real Sociedad. Intanto la squadra di Zidane torna prima in classifica.