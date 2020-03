Le aperture in Spagna - Real mette gli occhi su Haaland. Trincao: "Voglio giocare con Messi"

Di seguito le aperture spagnole di oggi, 24 marzo 2020.

Sport

"Trema il calcio"

Il Barcellona prepara il taglio degli stipendi. La Federazione e la Liga si accordano per sospendere tutte le competizioni fino a che la sanità non migliora. Mentre la Uefa rinvia le finali di Champions e di Europa League programmate per maggio.

Mundo Deportivo

"Trincao: "Desidero giocare con Messi"

Il portoghese propone in prima pagina un'intervista esclusiva al prossimo acquisto blaugrana. Trincao non vede l'ora di andare al Barcellona nel prossimo mercato estivo e giocare con Messi.

AS

"Meritano una medaglia"

Il quotidiano parla di alcuni atleti spagnoli, tra cui Rafael Nadal, che rischiano di non partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo se dovessero essere rinviati considerata l'età. Una generazione che rischia di non prendere neanche più una medaglia olimpica.

Marca

"E quando tutto questo sarà passato, il Real Madrid cercherà un 9"

Haaland è il favorito, e avrebbe anche passaporto comunitario. Zidane non ha fiducia in Jovic e Mariano. Il problema del gol in casa Madrid persiste.