Le aperture in Spagna - Sabato di fuoco in Liga. La polemica Koeman-Griezmann

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola oggi 17 ottobre 2020.

Marca

"Inizia la maratona"

Ritorna anche la Liga dopo la sosta per le nazionali. E la maratona del weekend inizia alle 18:30 con la sfida tra Real Madrid e Cadiz, nella quale sicuramente Zidane farà turnover considerando che fra una settimana c'è il Clasico. Alle 21:00 Il Barcellona affronterà il Getafe, l'Atletico alle 16:00 e il Siviglia farà d'apertura alle 13:00 sul campo del Granada.

Mundo Deportivo e Sport

"Qui comanda il tecnico" e "Qui decido io"

Le parole di Koeman in risposta alle parole di Antoine Griezmann sono state molto decise: "Ognuno ha il diritto di dire ciò che vuole. Ho parlato con Griezmann ieri pomeriggio, ma non di questo argomento. Ci siamo confrontanti sul suo ruolo e sul suo rendimento. Io cerco sempre il meglio per la squadra, sono io che decido e lui deve dare il massimo in campo", le sue dichiarazioni. Dopo la vittoria con la Croazia, Griezmann si era lasciato scappare una frecciatina indiretta nei confronti di mister Koeman: "Deschamps sa dove mettermi in campo e io approfitto della sua fiducia e di quella dei compagni".

AS

"Gran programma"

Un sabato di fuoco in Liga. Prima il Siviglia, poi l'Atletico, Real e stasera il Barcellona. Le big spagnole saranno impegnate tutte oggi. E fra pochi giorni durante la settimana ci sarà il primo turno della fase a gironi della Champions League.