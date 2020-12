Le aperture in Spagna - Salah criptico sul futuro ad As: "Madrid o Barcellona? Chi lo sa..."

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, sabato 19 dicembre 2020.

Marca

"L'altro derby"

Oggi si giocherà il primo derby tutto al femminile tra Real Madrid e Atletico Madrid. La gara si disputerà in quel di Valdebebas che accoglierà questo evento storico ale ore 12:00.

Mundo Deportivo e Sport

"Per la terza" e "Per fare il balzo"

Il Barcellona è a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato per avvicinarsi così alle prime posizione. C'è il Valencia che arriva in uno dei momenti peggiori degli ultimi anni. In attacco la coppia Messi-Pedri.

As

"Madrid o Barcellona? Chi lo sa..."

Un criptico Salah ai microfoni del quotidiano spagnolo che ha risposto alla domanda del suo futuro affermando come è difficile sapere fino a quando continuerà a vestire la maglia del Liverpool. L'egiziano ha parlato anche del brutto infortunio che gli procurò Sergio Ramos.