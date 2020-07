Le aperture in Spagna - Sei positivi nel Fuenlabrada. Messi e Suarez ricaricano le pile

vedi letture

Le aperture in Spagna di oggi, venerdì 24 luglio 2020.

Marca

"Il fuenlagate si complica"

Piccolo focolaio all'interno della squadra di Serie B spagnola Fuenlabrada. Sei giocatori positivi al Covid.19: è stata rinviata la gara che la squadra avrebbe dovuto giocare con il Deportivo la Coruna. Incroci di responsabilità tra la Liga e la squadra.

Mundo Deportivo

"Caricano le pile"

Insieme, Messi e Suarez, ricaricano le pile a Ibiza in vista del finale di stagione con ancora la Champions da giocare, aventi l'obiettivo di arrivare fino in fondo. La prossima settimana si riparte. Intanto i due, in barca, si riposano nella foto che il giornale spagnolo usa come copertina.

Sport

"Blindate Ansu"

Il Barcellona vuole blindare Ansu Fati. Il club blaugrana è pronto ad offrire un rinnovo con adeguamento al ragazzo, inserendo nel contratto una clausola da 300 milioni così che il Manchester United non torni alla carica.