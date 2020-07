Le aperture in Spagna - Setien rischia il posto: il Real Madrid può andare a +4

Queste le principali aperture dei quotidiani sportivi in Spagna di oggi, giovedì 2 luglio 2020:

AS

"Insostenibile" - Lo spogliatoio del Barcellona non crede più in Setien e anche i dirigenti non hanno più fiducia nel tecnico. Il padre di Griezmann ha dichiarato proprio sull'allenatore: "Non ha le chiavi del camion, è un passeggero". Il club sta già lavorando a un nuovo assalto per Neymar.

Mundo Deportivo

"Due metri di valutazione" - Il quotidiano vicino ai catalani alimenta la polemica sugli arbitraggi favorevoli verso il Real Madrid riportando alcuni dati come i cartellini gialli comminati a Piqué, 14 su 30 falli commessi, e Sergio Ramos, 8 su 46 falli. Sia in campo che al VAR le valutazioni sono spesso squilibrate in favore dei Blancos, che hanno vinto una sola partita senza polemiche arbitrali in proprio favore.

Sport

"Futuro incerto" - Il Barcellona dà ancora fiducia a Setien ma se alla fine della stagione non avrà vinto nemmeno un titolo, si aprirà il dibattito sull'esonero e sull'arrivo dell'eventuale sostituto.

Marca

"Vale mezza Liga" - Stasera contro il Getafe, il Real Madrid ha la possibilità di staccare il Barcellona portandosi a +4 sui catalani. Una partita che potrebbe valere tanto per la vittoria del titolo.