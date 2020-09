Le aperture in Spagna - Suarez, accordo con l'Atletico. C'è anche il caso sull'esame falsificato

Le prime pagine spagnole sono tutte dedicate a Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per il trasferimento alla corte di Simeone. Dopo il veto posto dal presidente Bartomeu - nessuno in casa blaugrana avrebbe voluto cedere un giocatore simile a costo zero - nella serata di ieri c'è stato l'accordo tra i due club. Non solo, in taglio alto sul quotidiano generalista El Pais troviamo anche la vicenda dell'esame d'italiano falsificato per ottenere il passaporto. Ecco le prime pagine in Spagna di mercoledì 23 settembre:

Marca - "Ecco Suarez all'Atletico"

AS - "Suarez, fumata rojiblanca"

Sport - "Accordo Barcellona-Atletico per il trasferimento di Suarez"

Mundo Deportivo - "Patto per Suarez"

El Pais - "L'Italia accusa Suarez di aver falsificato l'esame d'italiano"