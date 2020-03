Le aperture in Spagna - Tokyo 2020 in quarantena. Ter Stegen tentato dal Bayern

Di seguito le principali aperture dei quotidiani sportivi spagnoli di oggi, lunedì 23 marzo 2020:

AS:

"Tokyo 2020 cerca nuove date" - Il Comitato Olimpico Internazionale risponde al clamore contro la celebrazione dei Giochi a luglio e si dà un mese per risolvere con il Giappone il problema dell'organizzazione.

Marca:

"La squadra di tutti" - Il quotidiano spagnolo rende merito ai lavoratori che non si sono fermati nel corso della pandemia, partendo dal personale sanitario fino a chi coltiva la terra e le forze dell'ordine, senza scordarsi di chi manda in stampa i quotidiani e chi li consegna. "Con questa squadra spagnola, vinciamo di sicuro".

Mundo Deportivo:

"Tokyo 2020 in quarantena" - Il Comitato Olimpico Internazionale sta studiando la migliore opzione per rinviare i Giochi Olimpici in Giappone che erano previsti a luglio. Le opzioni sono il prossimo ottobre, il 2021 o addirittura il 2022: ma in nessun caso verranno cancellati.

Sport:

"Stop Ter Stegen" - Il Barcellona vuole trattenere il portiere tedesco che però non ha ancora un accordo per il rinnovo. Il Barcellona offre 6,5 milioni di euro netti a stagion ma il giocatore è tentato dal Bayern Monaco.