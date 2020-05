Le aperture in Spagna - "Torna la Liga", l'annuncio che ruba la scena da Madrid e Barcellona

"Torna la Liga!". L'annuncio è arrivato ieri dal premier spagnolo Pedro Sanchez e la notizia ovviamente ruba la scena su tutti i quotidiani sportivi del paese. A cominciare da Marca, che apre con questo titolo e spiega come il derby di Siviglia potrebbe aprire il calcio spagnolo 2.0 venerdì 12 giugno. Stesso titolo anche su As, che però non si esprime sulla data della prima partita e parla, più in generale, della settimana tra l'8 e il 14 giugno per la ripartenza.

Da Barcellona. Spostandoci in Catalogna, non cambia il titolo. "Vuelve LaLiga", sì, torna la Liga ed è ufficiale. Così si legge su Sport, che spiega come la prossima settimana la lega deciderà la data esatta e stilerà il calendario definitivo. "Sì alla Liga", si legge invece in prima pagina su Mundo Deportivo, che poi presenta il piano per completare le 11 giornate di campionato rimanenti.