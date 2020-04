Le aperture in Spagna - Tregua per concludere la Liga. Spunta la data per Barcellona-Napoli

vedi letture

Di seguito le aperture in Spagna di oggi, lunedì 20 aprile 2020. Due i temi principali: il calciomercato e la possibile conclusione della Liga spagnola.

Marca

"Obiettivo: che possa terminare la Liga"

Principio di accordo per la possibile conclusione del campionato spagnolo. La disputa delle ultime 11 giornate si converte in una questione di Stato. Tebas e Rubiales riuniti 8 ore per la mediazione.

AS

"Tregua"

Il Governo impone un 'cessate le armi' tra la Federazione e la Lega per trovare un accordo per il ritorno del calcio giocato. Dal 9 maggio la possibile ripresa degli allenamenti e la ripresa del campionato tra il 5 e il 12 giugno, a porte chiuse.

Sport

"Umtiti resta"

Mercato Barça in grande fermento. Umtiti è cosciente che il Barcellona ascolterà le offerte per lui ma non chiede di partire: il difensore si trova bene in Catalogna e con Setien è tornato protagonista. Intanto la Premier bussa per Dembelè. Parla il c.t. del Cile: "Vidal deve sentirsi importante". E sul campionato: "Tregua tra la Lega e la Federazione". Si parla anche di Champions: "Barcellona-Napoli potrebbe giocarsi l'8 agosto". Ben 17 partite di Champions in 22 giorni e la finale il 29 agosto a Istanbul?

Mundo Deportivo

"Rosell: "Comprerei Neymar alle giuste condizioni""

Intervista all'ex presidente del Barcellona Sandro Rosell: "Stravedo per lui ma lo ingaggerei con un contratto variabile soggetto ai risultati e al suo comportamento". Intanto Newcastle e Manchester United in corsa per Arturo Vidal.