Le aperture in Spagna - Via libera a Neymar. Calcio in Italia a porte chiuse

Sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli si parla di calciomercato ma anche di calcio giocato e di Coronavirus. Ecco come vengono affrontati i vari temi sui quotidiani spagnoli:

SPORT

"Via libera a Neymar. Stop a Mbappé"

Calciomercato in primo piano: il PSG in estate lascerà andare Neymar ma tratterrà Mbappé. Buone notizie per il Barcellona che lavora al ritorno del brasiliano al Camp Nou. Pessime per il Real Madrid che dovrà cambiare obiettivo. Nel taglio basso: "La Serie A a porte chiuse per il Coronavirus, fino al 3 aprile" con in primo piano la foto dello juventino Cristiano Ronaldo, ex stella del Real.

MUNDO DEPORTIVO

"Obiettivo Ferran Torres"

Il principale quotidiano sportivo di Barcellona, parla di calciomercato blaugrana ma l'obiettivo è un altro: Ferran Torres. Il club catalano studia la crescita del calciatore del Valencia, avversario dell'Atalanta in Champions League. Nel taglio basso spazio alla Serie A: "Tutte le attività sportive a porte chiuse fino al 3 aprile causa Coronavirus".

AS

"Finalista 32 anni dopo"

Spazio anche al calcio giocato e alla Real Sociedad, una delle rivelazioni del calcio spagnolo, in questa stagione. Vittoria per 0-1 in casa del Mirandes grazie a un gol di Oyarzabal e ritorno in finale di Coppa del Re 32 anni dopo l'ultima volta per la formazione basca.

MARCA

"Premio al calcio coraggioso"

La Real Sociedad è la prima finalista della Coppa del Re. La banda di Odegaard passa contro il Mirandes, vincendo per 0-1 con un gol di Oyarzabal e torna in finale 32 anni dopo l'ultima volta.