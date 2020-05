Le aperture inglesi - 6 positivi in Premier, ma Rose sbotta: "Trattati come topi da laboratorio"

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi mercoledì 20 maggio 2020:

Times

"Restart boost as only six positive"

Buone notizie per quanto riguarda la Premier League che si avvia alla eripartenza visto che sono risultate positivi solo 6 tra le persone testate. Hudson-Odoi, intanto, si allena nonostante le accuse di stupro.

Guardian

"Spinta per la ripartenza della Premier League: solo 6 positivi quando i giocatori riprendono ad allenarsi"

Titolo inequivocabile quello che compare sul quotidiano inglese stamane dove vengono evidenziati i dati che risultano essere favorevoli ad una ripresa del calcio, malgrado gli attori principali, i giocatori, manifestino ancora dei dubbi e non siano del tutto convinti.

Daily Mail

"Finalmente alcune buone notizie"

La prima pagina del giornale è dedicata per gran parte al calcio ed al progetto di far ripartire la Premier League. Su 748 test, in 19 club differenti, sono stati trovati positivi al Coronavirus solamente 6 persone.

Mirror

"Veniamo trattati come topi da laboratorio"

Parole dure quelle che utilizza Danny Rose, terzino del Newcastle in prestito dal Tottenham, nel titolo di apertura del quotidiano questa mattina scagliandosi decisamente contro il piano per riniziare a giocare la Premier League.