Le aperture inglesi - Aguero manda il City ai quarti di FA Cup. Krul elimina Mourinho

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 5 marzo 2020:

Times

"Krul blow for Mourinho"

Il Tottenham viene eliminato dal Norwich e il quotidiano esalta in prima pagina il portiere avversario Krul, decisivo ai calci di rigore per la sconfitta dell'ex allenatore dell'Inter.

Guardian

"Made in Manchester"

In prima pagina viene affrontato il tema relativo ai Citizens che battono 1-0 lo Sheffield Wednesday con il gol di Aguero, celebrato per aver superato un altro record, stavolta precedentemente appartenente a Rooney.

Daily Express

"Locked out or shut down"

Il quotidiano dedica l'apertura al calcio italiano sottolineando come il governo, per la salute degli abitanti del Paese, abbia comunicato di giocare tutte le partite di qualsiasi sport a porte chiuse fino al 3 aprile.

Mirror

"A Krul twist for Jose"

Apertura dedicata al Tottenham di Mourinho che esce di scena dalla FA Cup ai calci di rigore dopo l'1-1 con il Norwich. Negli ultimi otto rigori decisivo Krul, errore di Parrott fatale che fa vivere agli Spurs in un dramma sportivo.

Daily Mail

"Super Sergio mantiene vivo il sogno della Coppa per il City"

Nella parte centrale del giornale in prima pagina spazio ad Aguero che, con il gol al 53' contro lo Sheffield Wednesday permette alla squadra di Guardiola di avanzare ai quarti.

Star

"King Kun"

Si parla ancora di Manchester City che piazza un altro acuto grazie ad Aguero che segna ancora contro lo Sheffield Wednesday e permette alla squadra di Guardiola di avanzare in FA Cup al turno successivo.