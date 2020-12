Le aperture inglesi - Allardyce stoppa Klopp e il Liverpool frena la sua fuga

Il pareggio del Liverpool in casa contro il West Bromwich penultimo in classifica fa notizia e prende tutte le prime pagine sportive inglesi. Ayaji trova il gol dell'1-1 definitivo rispondendo all'illusorio vantaggio dei reds con Sadio Mané. "È colpa nostra" dichiara Jurgen Klopp. Primo punto sulla panchina dei Baggies per Sam Allardyce. Il 66enne tecnico ha preso il posto di Slaven Bilic. Di seguito come hanno aperto oggi i quotidiani d'Oltremanica: