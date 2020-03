Le aperture inglesi - "Burn out". E Southgate manda un messaggio di speranza ai fans

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi sabato 21 marzo 2020:

Guardian

"You'll never walk alone"

In prima pagina un titolo che spiega come le squadre di Liverpool non abbandonino i propri tifosi. Tutti pensavano che oggi i Reds avrebbero festeggiato il titolo, invece insieme all'Everton stanno aiutando la comunità locale.

Sun

"Burn out"

Apertura dedicata alla situazione che sta vivendo il calcio attuale. I giocatori temono stanchezza e infortuni durante la stagione. I club complottano per ridurre i costi delle stelle in un momento così particolare.

Daily Express

"Stay safe, we'll be back"

L'apertura del quotidiano è dedicata al messaggio di speranza che Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra manda a tutti i tifosi, e non solo, sulla situazione attuale legata al Coronavirus.

Mirror

"I'll make EU smile again next year"

Anche in questo caso il giornale concentra un'importante porzione della prima pagina sulle parole di Gareth Southgate definito "classy, statesmanlike". Le sue parole sono inequivocabili.