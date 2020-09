Le aperture inglesi - Gareth Bale torna a casa: il Tottenham lo aspetta

Bale può tornare al Tottenham. È questa la notizia che si prende le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi oggi in Inghilterra. A confermare le voci di un suo possibile addio al Real Madrid è stato proprio l’agente del calciatore Jonathan Barnett che in un’intervista ha dichiarato come sia in corso una trattativa col Tottenham: “Stiamo parlando, Bale ama ancora gli Spurs ed è proprio lì che vorrebbe tornare”, le sue dichiarazioni su una possibile cessione dal Real. Infatti il gallese finalmente si è deciso a chiudere la casa a Madrid, rinunciando anche a dei soldi e alla buonuscita pur di riprendere tra le mani la propria carriera. Dall’altra parte il Real Madrid non potrebbe essere più contento di questa decisione, e adesso il Tottenham fa sul serio. Le parti sono convinte di poter chiudere l’affare in tempi brevi con il gallese che tornerebbe a Londra con un ingaggio monstre.