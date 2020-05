Le aperture inglesi - Giocatori e Mourinho compatti: troppo presto per tornare in campo

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi giovedì 14 maggio 2020:

Daily Express

"Non così in fretta"

Titolo inequivocabile per il giornale in prima pagina questa mattina. Il ravvio dei voli più importanti verrà ripristinato una settimana dopo. Mourinho guida la rivolta sulla forma fisica del giocatore. I capitani hanno condotto i primi passi del ritorno in campo, ma la rinuncia al problema ha causato preoccupazione per i calciatori.

Mirror

"Non firmeremo le nostre vite"

I giocatori richiedono più risposte prima di tornare all'allenamento dopo che è stato chiesto di firmare un disclaimer nel caso in cui loro o un membro della famiglia si ammalino.

Metro

"Non siamo pronti"

Apertura del quotidiano dedicata alla ripartenza della Premier League con i manager che si dicono non felici della data decisa per la ripresa. Le paure della polizia sono che i tifosi possano decidere di radunarsi fuori dagli impianti.

Star

"In nessun modo dice Jose"

Come si può leggere nell'apertura del giornale, doppia battuta di arresto per il piano di riavvio della Premier League: Mourinho era in procinto di respingere il rilancio e i giocatori temono di avere un "disclaimer" sulla salute.