Le aperture inglesi - In Premier salari ridotti del 30% per il servizio sanitario nazionale

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi sabato 4 aprile 2020:

Times

"Players dig deep for NHS"

L'apertura del quotidiano è dedicata al segnale mandato dalla Premier League in seguito all'emergenza Covid-19. Il campionato inglese ha mostrato supporto per lo sforzo dovuto al Coronavirus e anche per le leghe inferiori in difficoltà. Henderson lancia un fondo separato per il personale sanitario.

Daily Express

"EU are not on"

Il giornale dedica la prima pagina all'avviso dell'UEFA che ha ordinato alle leghe di programmare il calendario dei campionati in caso di eventuale ripartenza altrimenti le squadre di quel torneo rischiano l'esclusione dalle coppe europee. In Scozia però si assegnerà il titolo - si legge - al Celtic malgrado le gravi minacce dell'UEFA.

Mirror

"A cut above"

Anche in questo caso apertura del quotidiano dedicata alla situazione salariale. Le stelle della Premier League - si legge - disponibili a ridursi gli stipendi per fare una grande donazione agli eroi del NHS mentre i PFA sono fermi.

Star

"Let's seal real deal"

Con un titolo piuttosto emblematico il quotidiano dedica l'apertura alla decisione delle star della Premier League di mostrare supporto in questo particolare momento. La richiesta alla PFA è di un taglio del 30% per gli stipendi dei calciatori.

Daily Mail

"Stars set up"

Il giornale dedica anche in questo caso l'apertura alla situazione relativa alla Premier League che - si legge - acconsentirà al 30% di riduzione o differimento dello stipendio dei calciatori. Oggi la chiacchierata con manager e capitani, i soldi risparmiati andranno al servizio sanitario nazionale.