Le aperture inglesi - La UEFA detta le linee guida: ora tocca alla Premier decidere

Di seguito le principali aperture dei tabloid inglesi di oggi, venerdì 24 aprile 2020:

Daily Mirror

"Laureatevi o trovatevi un secondo lavoro" - A parlare è l'ex Nazionale inglese Neville, che da commentatore televisivo ha intimato ai giocatori della EFL (la seconda lega professionistica in Inghilterra) di tornare a studiare o di trovarsi un altro lavoro perché dopo la crisi per il Coronavirus sarà molto difficile guadagnare le stesse cifre che in precedenza.

Daily Express

"Tocca a voi" - Dopo le linee guida dell'UEFA per l'ammissione alle prossime competizioni internazionali, che dovranno essere raggiunte per merito sportivo e dunque tramite i campionati e non per coefficienti, soprattutto nel caso in cui la stagione dovesse essere annullata prima della conclusione. Ora la Premier dovrà decidere che strada prendere: terminare la stagione o interromperla in anticipo.

The Guardian

"L'UEFA permetterà alle Leghe di decidere l'esito della stagione per meriti sportivi" - La Federazione europea ieri ha diramato le linee guida per completare l'ammissione alle prossime competizioni internazionali tramite il punteggio ottenuto in caso di interruzione prematura della stagione. Anche la Premier League adesso dovrà decidere se sospendere definitivamente la stagione o se provare ad arrivare fino alla fine.

The Times

"L'UEFA vuole i play off per i posti in Europa" - La Federazione preferirebbe che tutte le Leghe disputassero delle partite per arrivare al termine dei rispettivi campionati per merito ma la Premier League potrebbe prendere una decisione diversa.