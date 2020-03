Le aperture inglesi - Olimpiadi in bilico e la Premier si interroga su quando ripartire

vedi letture

Queste le aperture dei principali tabloid inglesi di oggi, lunedì 23 marzo 2020:

Sun:

"Olimpiadi in bilico" - Tokyo 2020 deve fare i conti con il Covid-19 e il rischio di rinvio è ormai quasi una certezza. Resta da decidere la nuova data, che il Comitato Olimpico vorrebbe mantenere in questo anno solare.

Metro:

"Flame over?" - Gioco di parole comprensibile per tutti che riguarda la fiamma Olimpica e dunque Tokyo 2020 a forte rischio rinvio dopo le parole della dirigenza del Comitato Olimpico. La cancellazione però non è contemplata: i Giochi verranno solo rinviati.

Mirror:

"Dobbiamo parlare della Premier" - E' aperto il dibattito su quando e come riprendere il campionato in Inghilterra. Schneiderlin è disposto a giocare fino ad agosto per completare la stagione. Murray dichiara che non si può giocare fino a che non torneranno anche i tifosi mentre Joe Cole dichiara: "Mi dispiace Liverpool, se non potremo finire, dovremo ripartire da capo".

Daily Express:

"Eroi" - Il riferimento è a Pacquiao, pugile di fama internazionale e al rugbista italiano Maxime Mbanda che sono volontari nella lotta al Coronavirus.

Independent:

"The flame flickers" - Difficile tradurre letteralmente questo titolo che in italiano ha il senso di come sia in bilico anche la Fiamma Olimpica. Il Comitato Olimpico si è dato un mese per decidere come e quando rimandare Tokyo 2020.