Le aperture inglesi - Olimpiadi rinviate: "We'll keep flame alive". E Guardiola dona 1 mln di €

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi mercoledì 25 marzo 2020:

Times

"Il Sole tramonta su Tokyo 2020"

Il quotidiano inglese incentra la sua prima pagina sul tema delle Olimpiadi rinviate al 2021 che costerà 2 miliardi di sterline. Gli atleti appoggiano comunque quella che per loro è una mossa straziante visto che dovranno rivedere le tabelle degli allenamenti.

Sun

"Pep's €1M virus aid"

Apertura del quotidiano dedicata non solo al tema del rinvio delle Olimpiadi, ma anche al tecnico del Manchester City, Josep Guardiola. Infatti l'ex allenatore blaugrana ha aderito alla battaglia contro il Covid-19 donando soldi ad un ospedale di Barcellona che verranno utilizzati per comprare attrezzature mediche che al momento mancano nei centri sanitari in Catalogna.

Star

"Freeze flame"

Apertura del giornale dedicata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che sono state rinviate al 2021. Il giornale scrive come questo sia - si legge - un sollievo e accoglie con la parola "finalmente" la decisione di sospendere i giochi per un anno.

Daily Express

"Terremo viva la fiamma"

L'apertura del quotidiano è dedicata tutta alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I capi dei giochi manterranno la torcia accessa perché l'evento è stato posticipato al prossimo anno.

Mirror

"Hope to the world"

Adesso è ufficiale: le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono spostate al 2021 ed è questo il tema principale della prima pagina del quotidiano. Gli organizzatori giapponesi tengono accesa la fiamma olimpica per un anno come faro di luce nei periodi bui.

Independent

"Il tempo scade per Tokyo"

Anche in questo caso la prima pagina del giornale inglese è tutta per le Olimpiadi del 2020 che - si legge - sono state rinviate di un anno a causa del Coronavirus.

Metro

"Il ritardo olimpico è devastante"

Il quotidiano concentra la sua apertura sul rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 di un anno. Le stelle britanniche hanno il cuore spezzato da questa decisione, ma la accettano perché la considerano, come tutti grosso modo, la cosa giusta da fare.