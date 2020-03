Le aperture inglesi - Senza tifosi la Premier non riparte. Le Olimpiadi verso il 2021

vedi letture

Queste le principali aperture sportive dei tabloid inglesi di oggi, martedì 24 marzo 2020:

Metro:

"State a casa, salvate le vite" - Il pilota di Formula1 Lewis Hamilton ha chiamato "irresponsabili" coloro che ignorano le misure del Governo inglese contro il virus. Anche Arteta, che lo ha contratto nelle scorse settimane dopo la gara contro l'Olympiacos, ha raccontato la malattia esortando tutti a restare a casa.

Mirror:

"No fans... no way" - I giocatori della Premier League non vogliono tornare in campo a porte chiuse e sono tanti in Inghilterra a sposare questa causa perché il calcio senza tifosi non è lo stesso.

Sun:

"No-no Tokyo" - Le Olimpiadi sono a un passo dallo slittamento. Anche il Comitato Olimpico Internazionale ammette di aver tardato troppo nel prendere i primi provvedimenti.

Times:

"Le Olimpiadi 'pronte nel 2021'" - Sono molti i comitati olimpici delle varie nazioni che spingono per questa soluzione. Nessuno ha intenzione di disputare i Giochi in Giappone in estate e dunque è probabile che slittino tutti nel 2021.