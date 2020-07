Le aperture inglesi - Yarmolenko batte il Chelsea. Guardiola attacca la Premier

Queste le principali aperture sportive dei tabloid inglesi di oggi, giovedì 2 luglio 2020:

Mirror

"Giustizia" - Yarmolenko porta alla vittoria il West Ham contro il Chelsea dopo che il VAR aveva permesso ai Blues di restare in partita. Gli Hammers sono riusciti a battere i rivali londinesi con un 3-2 spettacolare.

Express

"E' uno Yarmolenko fortunato" - L'attaccante del West Ham risolve la partita contro il Chelsea segnando il gol del 3-2 dopo diverse polemiche per un gol annullato agli Hammers senza verifica da parte del direttore di gara tramite l'utilizzo del VAR.

Telegraph

"Guardiola attacca mentre crescono le divisioni per il Black Lives Matter" - Il tecnico del City ieri ha accusato la Premier League di incoerenza rispetto a quanto accaduto nei suoi confronti con le sanzioni in seguito alla sua protesta in favore degli indipendentisti catalani incarcerati dal governo spagnolo. Lui sostiene il movimento tornato d'attualità dopo la morte di George Floyd, ma ha chiesto pubblicamente perché la Lega inglese si comporta in modo incoerente di fronte a movimenti con messaggio politico.