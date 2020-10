Le aperture portoghesi - Benfica in fuga: 4 vittorie in 4 partite e +5 sul secondo posto

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa portoghese di oggi lunedì 19 ottobre 2020:

A Bola

"Soma e segue"

Apertura del quotidiano dedicata al Benfica in prima pagina. La piena personalità delle Aquile lascia la concorrenza a 5 punti di distanza vincendo 3-0 in casa del Rio Ave. Jorge Jesus non ha dubbi: "Stiamo crescendo, ma ci sono stati periodi più brillanti di questo".

Record

"Fuochi delle Aquile"

Ancora Benfica in prima pagina nell'apertura del quotidiano con la quarta vittoria (0-3 al Rio Ave) in altrettante partite e cinque punti di vantaggio. Con la doppietta Waldschmidt raggiunge quota 4 gol in campionato. Ma Jorge Jesus è prudente: "Siamo ancora lontani dal modo in cui deve giocare il Benfica".