Le aperture portoghesi - Benfica: rieletto Vieira con polemica. Porto, perdita record. Sporting ok

vedi letture

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 29 ottobre 2020, si parla delle tre big portoghesi. E Luis Felipe Vieira il presidente del Benfica, eletto con il 62,6% di voti. Ma non sono mancate le polemiche, durante il giorno, sul voto elettronico. Lo Sporting Lisbona batte il Gil Vicente per 3-1 con una rimonta importante nel match del campionato portoghese. Perdita record in bilancio per il Porto, anche a causa del Covid: passivo di 116,1 milioni di euro, peggior risultato di sempre.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Vieira até 2024"

Record: "Leao com alma"