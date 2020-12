Le aperture portoghesi - Caso Leao: pignoramenti in Portogallo. Roma su Yaremchuk. Pepe ko

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, ampio spazio ad alcune vicende che si intrecciano con l'Italia. Spazio al caso Rafael Leao con il pignoramento dei beni del giocatore in Portogallo. Ricordiamo che il TAS ha costretto l'attaccante del Milan a risarcire per 16,5 milioni il suo vecchio club, dal quale si svincolò unilateralmente nell'estate del 2018 dopo l'aggressione subita dalla squadra ad opera di alcuni tifosi. Spazio anche il mercato con Roma e Galatasaray sulle tracce di Yaremchuk e alla Juve, con CR7 che ha fallito il rigore con l'Atalanta. Intanto il Porto - avversario dei bianconeri in Champions - vince per 2-1 ma perde Pepe per infortunio, frattura allo zigomo: oggi l'operazione. Vittoria del Benfica ai rigori.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "A lei dos penaltis"

Record: "Aguia Abana mas nao cai"