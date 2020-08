Le aperture portoghesi - Cavani non va più al Benfica, saltata la trattativa

Le aperture portoghesi di oggi si concentrano sull'affare Cavani-Benfica, che sembra essere definitivamente saltato nella tarda serata di ieri sera. L'attaccante uruguayano ha difatti avanzato richieste economiche troppo esose per il club lusitano: 10 milioni netti a stagione per un triennale, cifre davvero troppo alte per il Benfica. Adesso è possibile che i portoghesi virino immediatamente su altri profili, proprio quando l'affare sembrava in dirittura d'arrivo. Il giornale record titola "Senza soldi per Cavani", mentre il quotidiano A Bola, che proprio ieri sera aveva lanciato l'indiscrezione della trattativa interrotta, oggi titola: "Cavani non viene più".