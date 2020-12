Le aperture portoghesi - Conceiçao, il signor 182 milioni. Ronaldo, gol 750

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 3 dicembre 2020, si parla di Champions League e non solo. Spazio al Porto che ha conquistato la qualificazione agli ottavi e a mister Conceiçao, il signor 182 milioni: tanti i milioni fatti incassare al Porto, grazie all'Europa, da quando l'ex Lazio siede sulla panchina dei Dragoes. C'è spazio anche per Cristiano Ronaldo, ieri in gol contro la Dinamo, arrivato a quota 750 reti in carriera.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Do ferro se fez ouro"

Record: "Jorge Jesus fala grosso"