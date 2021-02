Le aperture portoghesi - Crisi Benfica, parla Rui Costa. CR7 eguaglia Bican

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, spazio al momento non particolarmente brillante del Benfica. Parla Manuel Rui Costa, ex calciatore delle Aquile ma anche di Milan e Fiorentina, e dirigente del club portoghese: "E' il momento per gli uomini di coraggio". Spazio anche alla doppietta di Cristiano Ronaldo, mattatore in Coppa Italia contro l'Inter, con la Juventus e secondo Record eguaglia Bican come miglior cannoniere della storia del calcio.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Rui Costa: 'Momento para homen de coragem'"

Record: "Paulinho: 'Amorim sabe que eu não sou sò golos'"