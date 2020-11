Le aperture portoghesi - Euforia Sporting. Benfica, si può! Pepe rinnova, Conceiçao sospeso

vedi letture

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 5 novembre 2020, si parla della sfida tra Benfica e Rangers che vale il primo posto nel girone di Europa League, con Jorge Jesus che invita i suoi ad avere coraggio. Spazio anche al primo posto in campionato dello Sporting Lisbona di Amorim. Due novità in casa Porto: Pepe ha rinnovato il contratto, pronto a giocare fino a 40 anni con i Dragoes, Sergio Coinceçao sospeso per 15 giorni con ammenda di 10 mila euro. Conceiçao è stato espulso dopo le parole rivolte alla squadra arbitrale guidata da Nuno Almeida nell'ultimo match contro il Paços de Ferreira. Secondo il verbale dell'arbitro, il tecnico ex Lazio si sarebbe rivolto a Nuno Almeida dicendo: "Sei un bugiardo".

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Hora de mudar o 'chipì"

Record: "Amorim trava euforia"