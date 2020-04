Le aperture portoghesi - Il campionato è in pericolo. Leao rischia di dover pagare 16,5 mln di euro

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa portoghese di oggi sabato 4 aprile 2020:

Record

"Leao arrisca penhora"

L'apertura del quotidiano è dedicata al pagamento di 16,5 milioni di euro che il giocatore ex Lille deve allo Sporting Lisbona che crede di essere stato mal consigliato da suo padre e uomo d'affari, Nelson Almeida. La pandemia ha sospeso la scadenza per richiedere la cancellazione dell'accordo. Jorge Mendes al lavoro per convincere il Lille e il Milan a partecipare.

O Jogo

"La crisi fa già molto male"

Titolo emblematico del quotidiano sulla situazione legata al calcio in Portogallo. 17 club - si legge - ritengono di non essere in grado di pagare i salari di marzo, mentre 12 ammettono questa forte possibilità. Ci sono circa 900 salari a rischio immediato. La ricevuta e gli accordi verbali impediscono l’accesso. I calciatori stranieri dell'Oliveirense sono nutriti da un addetto, altri giocatori distribuiscono pasti con il furgone del club ed altri ancora hanno trasformato la casa in un ristorante per i loro colleghi.

A Bola

"Il campionato portoghese è in pericolo"

Anche in questo caso un titolo che non lascia spazio ad equivoci. La ridefinizione dei calendari dovrebbe forzare la sospensione delle gare nella prossima stagione. L'idea riunisce il consenso tra i club e direzione del campionato. Gli operatori si distanziano dalle dichiarazioni di Fernando Gomes. L'Uefa rifiuta i titoli assegnati d'ufficio e minaccia l'esclusione dalle coppe.