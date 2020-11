Le aperture portoghesi - Il Portogallo passa in Croazia: 'Dias felici'. Il Benfica su Verissimo

vedi letture

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, mercoledì 18 novembre 2020, si parla dei movimenti principalmente della vittoria del Portogallo in casa della Croazia con il punteggio di 3-2. Decisiva la doppietta del difensore del Manchester City Ruben Dias e il gol di Joao Felix. Quaranta minuti in 10 per i croati a causa dell'espulsione di Marko Rog. Il Benfica pensa al mercato e punta Lucas Verissimo, difensore del Santos classe '95 accostato in passato a dei club italiani.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Hà Dias felizes"

Record: "Hà Dias assim"