Le aperture portoghesi - Leo, ti ricordi di Cristiano? Ronaldo abbatte Messi al Camp Nou

vedi letture

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, si parla di Champions League e della vittoria della Juventus in casa del Barcellona, con Cristiano Ronaldo grande protagonista. Una doppietta del portoghese trascina i bianconeri: vinto il duello a distanza con l'eterno rivale Leo Messi. Non riesce l'impresa all'altro lusitano Bruno Fernandes, eliminato con lo United. Sospesa per razzismo PSG-Basaksehir. Stasera in campo il Porto: 2,7 milioni di ragioni per vincere.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Lembram-se de mim?"

Record: "Ronaldo arrasa Messi"