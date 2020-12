Le aperture portoghesi - Lo Sporting c'è! Conceiçao lancia il Porto e avvisa la Juve

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, si parla della vittoria dello Sporting Lisbona nel match di Coppa del Portogallo andato in scena ieri, contro il Mafra. Successo per 2-0 per la squadra di Amorim. Oggi in campo il Porto, la Juve inizierà a studiare il suo prossimo avversario europeo. Ieri ha parlato Conceiçao: "Avremo tempo per parlare e pensare alla Juve, ma se vogliamo essere tra i migliori dobbiamo competere con i migliori. Siamo apparentemente la squadra con il minor valore come valutazioni di mercato tra quelle agli ottavi, ma faremo di tutto per onorare la società e la nostra storia".

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Em grande"

Record: "Poupar e ganhar"