Le aperture portoghesi - Marchesin oro del Porto. Cristiano Ronaldo vince il Golden Foot

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, mercoledì 2 dicembre 2020, si parla di Champions League e non solo. Il Porto ha pareggiato in casa per 0-0 contro il Manchester City. Prestazione di sofferenza per i portoghesi che hanno ottenuto il pass per il prossimo turno grazie alle parate del portiere Marchesin. C'è spazio anche per Cristiano Ronaldo: il giocatore della ha vinto il Golden Foot, è il primo portoghese a farlo.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Do ferro se fez ouro"

Record: "Jorge Jesus fala grosso"