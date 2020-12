Le aperture portoghesi - Porto-Benfica, ci siamo. Lo Sporting avvisa Rafael Leao

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, martedì 22 dicembre 2020, spazio al gran duello tra Porto e Benfica, pronte a scendere in campo domani sera per la Supercoppa del Portogallo. Pepe, esperto difensore, pronto a scendere in campo con la maschera protettiva dopo l'operazione allo zigomo. Allenatori con rispetto e giochi mentali in vista dell'avvicinamento alla Supercoppa. Lo Sporting avvisa Rafael Leao che i pignoramenti per i 16 milioni che deve versare al club portoghese dopo il suo addio, arriveranno a breve.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Rivalidade com barbas"

Record: "Jogo mental"