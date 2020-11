Le aperture portoghesi - Porto, rivincita su Villas-Boas. Festival Diogo Jota a Bergamo

vedi letture

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, mercoledì 4 novembre 2020, si parla principalmente della vittoria del Porto in Champions League per 3-0 ai danni dell'Olympique Marsiglia. C'è spazio però anche per la tripletta del portoghese Diogo Jota nel roboante 5-0 del Liverpool a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini. Lo Sporting intanto ha trovato l'accordo con Max e Gonçalo Inacio per il rinnovo.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Fato de Champions"

Record: "Villas-Boas pagou a fatura"