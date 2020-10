Le aperture portoghesi - Porto, vittoria vitale. Benfica: oggi il futuro. CR7 ancora positivo

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, spazio alla vittoria del Porto in Champions League. Successo sofferto per il club portoghese che ha sconfitto l'Olympiacos, in casa, con il punteggio di 2-0 con i gol di Fabio Vieira e Sergio Oliveira, che hanno firmato la vittoria numero 100 dei Dragoes. Giornata cruciale in casa Benfica con l'elezione del nuovo presidente: in corsa Luis Felipe Vieira, Joao Noronha Lopes e Rui Gomes Da Silva. Spazio anche a Cristiano Ronaldo: il giocatore della Juve ancora positivo al Covid.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Dragao ganha vida"

Record: "Sangue de Dragao"