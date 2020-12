Le aperture portoghesi - Rafael Leao fa la storia in Italia. Porto e Benfica sorridono

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, lunedì 21 dicembre 2020, ampio spazio alle gare andate in scena ieri con il Benfica vittorioso per 2-0 in casa del Gil Vicente, con Everton in grande evidenza. Bene anche il Porto avversario della Juventus in Champions League (2-0 per Conceiçao contro il Nacional). In prima pagina anche il campionato con Rafael Leao che fa la storia con il suo gol dopo 6 secondi e 76 in Sassuolo-Milan.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Supercaça"

Record: "Odysseia de Everton"