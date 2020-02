vedi letture

Le aperture portoghesi - Ronaldo fa la storia nella sua gara numero 1000

Di seguito le prime pagine dei quotidiani portoghesi di oggi domenica 23 febbraio 2020:

RECORD

In prima pagina un'intervista a Jardim, ex tecnico del Monaco che è tornato sulla sua esperienza in Francia e sul modo in cui è stato tratttao qualche mese fa, quando è stato cacciato per fare spazio a Robert Moreno: "Jardim apre il libro".

A BOLA

Spazio a Cristiano Ronaldo nel taglio alto: "Ronaldo fa la storia nella sua gara numero 1000", con riferimento all'ennesimo gol firmato in campionato. C'è inoltre un'intervista a Joao Mario, ex interista.