Le aperture portoghesi - Un grande Sporting. Ronaldo sfida Messi e Lewandowski

vedi letture

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 12 dicembre 2020, si parla della vittoria dello Sporting Lisbona nell'anticipo contro il Paços Ferreira per 3-0. Tiago Tomas, Bruno Tabata e Joao Palhinha hanno deciso la sfida valevole per la Coppa di Portogallo. Ronaldo sfida Messi e Lewandowski per la conquista del Fifa The Best 2020: la premiazione avverrà giovedì 17 dicembre.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Alta voltagem"

Record: "3 golaços de revolta"