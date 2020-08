Le aperture spagnole - A Barcellona è iniziata la pulizia. Koeman fa fuori Suarez, Rakitic, Umtiti e Vidal

Le aperture spagnole di oggi, martedì 25 agosto 2020.

Marca

"Pulizia a Barcellona"

E' iniziata l'era Koeman in quel di Barcellona. L'allenatore ha iniziato a 'fare fuori' alcuni senatori e veterani mettendoli fuori dal progetto: tra questi Luis Suarez, Vidal, Rakitic e Umtiti. Il nuovo tecnico ha chiamato i giocatori per telefono e gli ha comunicato la sua decisione.

Mundo Deportivo

"Koeman non li vuole"

L'allenatore blaugrana ha comunicato a Rakitic, Suarez, Vidal e Umtiti che non conta su di loro per il suo Barcellona del futuro. E' iniziato il restauro. Jordi Alba e Busquets rimarranno. L'uscita di Suarez potrebbe dare il via libera all'operazione Lautaro Martinez.

as

"Inizia la pulizia"

Il riferimento del quotidiano va sempre verso a coloro a cui Koeman ha comunicato che non fanno più parte del progetto.

Sport

"Addio Suarez"

Il Barcellona negozierà con l'uruguaiano la sua uscita. I blaugrana in qualche modo cercheranno di risparmiare per poi portare l'assalto a Lautaro Martinez.